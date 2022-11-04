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Сколько котлов работает на Петропавловской ТЭЦ-2

4 Ноября 2022, 22:42
Сколько котлов работает на Петропавловской ТЭЦ-2
4 Ноября 2022, 22:42

Сколько котлов работает на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области Павел Шилов на брифинге сообщил о ходе ремонтно-восстановительных работ на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

П.Шилов подчеркнул, что работы ведутся согласно дорожной карте. Задействованы 10 подрядных организаций, более 300 человек.

«Идут работы на трех котлоагрегатах. Отопительный сезон начался с пятью котлами и три находятся в резерве. К 15-му ноября завершится ремонт на двух котлоагрегатах, к 1-му декабря – еще на одном. Таким образом, прохождение отопительного сезона будет обеспечено работой 11-ти котлоагрегатов», - проинформировал П.Шилов.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов добавил, что первый месяц отопительного сезона прошел в штатном режиме. Он предупредил, что в ближайшие выходные в городе возможно появление кратковременного шума. Это связано с тем, что на Петропавловской ТЭЦ-2 после завершения ремонтных работ на котлоагрегате №7 планируется продувка труб пароперегревателя.


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