Сколько коррупционеров разыскивается за рубежом правоохранительными органами РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления, 33 из них скрываются за рубежом. Об этом сообщил первый заместитель руководителя данного ведомства Олжас Бектенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, антикоррупционной службой на сегодня разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления, 33 из них находится за рубежом», - сказал Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавил, что в числе разыскиваемых за рубежом Мухтар Аблязов, Бергей Рыскалиев, Виктор Храпунов и другие.

Ранее сообщалось, что Казахстан вступил Группу государств против коррупции (ГРЕКО) - международную организацию, созданную Советом Европы.

Отметим, что вступление в ГРЕКО открывает Казахстану путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Это один из передовых международных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции.

На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 48 государств.

Ее ратификация позволит в перспективе более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов.



