Сколько книг издали в Казахстане за счет бюджета в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы, опубликовали на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно списку, в прошлом году было издано 188 книг. Большинство из них - на казахском языке.

Так, в рамках программы изданы, в частности, следующие книги:

- Алия Даулетбаева – «Алматыдан алыста»;

- Канат Абилкайыр - «Жылан кегі»;

- Маралтай Райымбекулы – «Аруана» (поэма);

- Бауыржан Карабеков – «Өмірімнің өрнегі»;

- Салтанат Минайхан – «Жеңілмейтін махаббат»;

- Бауыржан Аликожа – «Ақтүн»;

- Умит Битенова – «Балабақшадан басталған»;

- Мейирхан Акдаулетулы - «Таңдамалы»;

- Ахат Жаксыбаев – «Иса Ақын»;

- Серик Нугыман – «Асыл қиқым».

Полный список произведений можно посмотреть, перейдя по ссылке.