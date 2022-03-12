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Сколько км дорог отремонтировано в Жанаозене, рассказал аким города

Автор:  
Аружан Саптарова
12 Марта 2022, 03:34
Сколько км дорог отремонтировано в Жанаозене, рассказал аким города

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жанаозене отремонтированы 11 км дорог и установлены 80 светофоров. Об этом сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе отремонтированных автодорог подъезды к городу и станции Жанаозен – по 3,3 км каждая. Отремонтированы также два километра дороги в сторону аэропорта, дорога на улице Балгимбаева. В этом же списке дороги протяженностью 1,4 км, проходящие по улицам управления транспорта и рабочей автостанции», - рассказал Максат Ибагаров.

Построены и введены в эксплуатацию автомобильные дороги протяженностью 9,9 км в микрорайонах «Аксу» села Рахат и «Жулдыз» села Кендирли. Стоимость проекта составила 302 млн тенге.

Аким также рассказал, что в городе и пригороде приведены в порядок более 30 перекрестков, установлены светофоры на четырех из них. Еще появились 80 пешеходных светофоров. На эти работы были выделены и полностью освоены 73 млн тенге. По мере необходимости такая работа будет проводиться на других улицах города.

Ранее сообщалось, что дефекты выявили на отремонтированной трассе Жетыбай – Жанаозен.


Безопасность   Мангистауская область   Общество   Дороги  
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