Сколько казахстанских военнослужащих получили вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько военнослужащих полностью привилось вакциной от коронавируса в стране, рассказал начальник главного военномедицинского управления ВС РК, полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Порядка полутысячи (военнослужащих – прим.) уже полностью вакцинировались. Первым компонентом вакцинировалось у нас уже порядка 18 тысяч человек», – сообщил Тимур Ошакбаев на онлайн-брифинге Минобороны.

Вместе с тем он ответил на вопрос, сколько военнослужащих привьют до конца года.

«До конца года мы хотим максимально привить вакциной от коронавируса 100% личного состава. Стопроцентно- это лица, которым положено, которые подлежат вакцинации, за исключением лиц, которым по медицинским противопоказаниям не положена вакцинация – лица, которые переболели менее шести месяцев назад, женщины-военнослужащие, беременные и кормящие, имеющие какие-то медицинские противопоказания, медотводы», – отметил он.

Также Т. Ошакбаев рассказал о состоянии привитых военнослужащих и

ответил, наблюдались ли у военнослужащих какие-то нежелательные эффекты.

«Вы знаете, что уже несколько тысяч военнослужащих получили вакцину. Каких-то нежелательных, непредсказуемых реакций не было ни у кого. Были поствакцинальные реакции, но прогнозируемые, такие как небольшое недомогание, головная боль, субфебрильная температура, ломота в мышцах, мышечные боли. Но это все реакции, связанные с введением вакцины, болезненность в области укола. Это нормальный иммунный ответ организма на вакцину», – добавил начальник главного военномедицинского управления.