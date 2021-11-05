Сколько казахстанских судей освободили от должностей по отрицательным мотивам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько судей отстранили от работы в Казахстане за нарушения при исполнении правосудия, рассказал председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по совершенствованию судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация всегда в СМИ есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангутдиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки», - рассказал Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«В целом, по состоянию на 1 июля 2021 года было освобождено по отрицательным мотивам у нас шестеро судей в этом году. За последние четыре года, начиная с 2018 года – 60 человек. До 2018 года - с 2013 по 2017, по этим основаниям было освобождено от занимаемой должности 45 судей. То есть, цифры налицо, и вы видите, что работа такая ведется», - ответил Канат Мусин.

Ранее Канат Мусин сообщил, что на шесть акимов городов наложили денежные взыскания. Всего за четыре месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий.

