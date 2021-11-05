+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько казахстанских судей освободили от должностей по отрицательным мотивам

5 Ноября 2021 14:59
Поделиться:
Сколько казахстанских судей освободили от должностей по отрицательным мотивам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько судей отстранили от работы в Казахстане за нарушения при исполнении правосудия, рассказал председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новый порядок финансирования судебной системы введут в Казахстане – законопроект
Почему мелкие финансовые споры не принимаются в судах Это не решение вопроса - Канат Мусин о предложении запретить освещение судебных процессов журналистами Административный кодекс: в 53% случаев акимы проиграли процесс

«Работа по совершенствованию судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация всегда в СМИ есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангутдиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки», - рассказал Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«В целом, по состоянию на 1 июля 2021 года было освобождено по отрицательным мотивам у нас шестеро судей в этом году. За последние четыре года, начиная с 2018 года – 60 человек. До 2018 года - с 2013 по 2017, по этим основаниям было освобождено от занимаемой должности 45 судей. То есть, цифры налицо, и вы видите, что работа такая ведется», - ответил Канат Мусин.

Ранее Канат Мусин сообщил, что на шесть акимов городов наложили денежные взыскания. Всего за четыре месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Суды  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Новый порядок финансирования судебной системы введут в Казахстане – законопроект
Почему мелкие финансовые споры не принимаются в судах
Это не решение вопроса - Канат Мусин о предложении запретить освещение судебных процессов журналистами
Административный кодекс: в 53% случаев акимы проиграли процесс
Популярное
1 Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
2 Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
3 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
4 Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
5 Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
6 Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Читайте также
На три года осудили жителя Туркестанской области за культивирование марихуаны
Убийство в центре города: зарезавшему бывшую жену костанайцу вынесен приговор
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив