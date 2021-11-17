Сколько казахстанских студентов предпочло зарубежные вузы отечественным
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Степень конкурентоспособности казахстанских вузов остается под вопросом. Об этом заявил мажилисмен Канат Нуров, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на то, что вузы получили академическую свободу, в рамках которой они могут самостоятельно формировать научно-образовательные программы и определять модель развития, степень их конкурентоспособности по-прежнему остается пока под вопросом. Отток казахстанцев в зарубежные вузы, в том числе соседних стран, превысил уже 90 000 студентов», - сказал Канат Нуров на пленарном заседании палаты.
Поэтому, по мнению депутата, необходимо дальнейшее развитие научно-образовательного вклада вузов в науку и реальную жизнь регионов, отраслей и страны в целом.
Для чего, в целях прозрачного регулирования и эффективного финансирования ВУЗов вне зависимости от формы собственности, все казахстанские вузы необходимо на конкурсной основе распределить на следующие Лиги:
Первая лига: «Конкурентоспособные на международном уровне» (от 10 и более вузов),
Вторая лига: «Конкурентоспособные на национальном (республиканском) уровне» (от 15 и более вузов),
Третья лига: «Конкурентоспособные на региональном уровне» (от 20 и более вузов).
«Все остальные вузы должны составлять четвертую лигу и для них мотивацией для вступления в эти три Лиги должно быть получение необходимой степени автономии, целевой финансовой поддержки, освобождение от профилактических проверок МОН РК и комплексное развитие в рамках реализации миссий университета. Предлагаемое ранжирование станет драйвером системного повышения качества высшего образования в Казахстане, а также развития системы регулирования и финансирования ВУЗов, ориентированной на результат», - считает Канат Нуров.
Мажилисмен добавил, что политика по развитию конкурентоспособности ВУЗов должна быть направлена на их развитие, а не ограничение. Подталкивать их идти вперед, а не бояться закрытия. ВУЗам нужно предоставлять экономическую поддержку и академическую свободу при условии соответствия заданным выше критериям. Если не соответствуют, значит не получают финансирование и иную поддержку.
«И тогда они все в конкурентной борьбе, а где-то через интеграцию с другими университетами, будут дальше развиваться от классических научно-педагогических ВУЗов, в которых сильна научная компонента формального образования с анализом происхождения фундаментального знания, до научно-исследовательских, добывающих новые знания, и до научно-технических (предпринимательских), реализовывающих научные знания в технологических инновациях», - резюмировал Канат Нуров.
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