Сколько казахстанских студентов еще остается в Гонконге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанских студентов еще остается в Гонконге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«209 студентов уже вернулись в Казахстан. Более 32 изъявили желание там остаться, так как они чувствуют себя в безопасности. Тем не менее, мы предупреждаем наших студентов, что до января следующего года учеба будет проходить в режиме онлайн. Со всеми студентами поддерживаем связь. Наше генеральное консульство совместно с ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге со всеми вышли на связь», - сказал Айбек Смадияров.

Он также напомнил, что в Гонконге чрезвычайное положение не вводили.

«Это обычный город, в котором все также функционирует, только лишь в некоторых районах проходят демонстрации. Поэтому обращение направлено только лишь в адрес студентов, потому что учеба прекращена до января следующего года. Остальные граждане могут находиться в Гонконге, но, естественно, соблюдать все меры предосторожности, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию», - добавил Айбек Смадияров.

Фото: AP images/V. Yu