Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанских дипломатов остались работать в Афганистане, рассказал сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дипломатов остается в Афганистане около 10 человек, они продолжают работу. Работают они в штатном режиме, безопасность их обеспечена. Все идет в штатном режиме», - прокомментировал Айбек Смадияр.

Напомним, что сегодня в 17:00 военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК. По просьбе кыргызской стороны этим же бортом были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.







