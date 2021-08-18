Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанских дипломатов остались работать в Афганистане, рассказал сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дипломатов остается в Афганистане около 10 человек, они продолжают работу. Работают они в штатном режиме, безопасность их обеспечена. Все идет в штатном режиме», - прокомментировал Айбек Смадияр.
Напомним, что сегодня в 17:00 военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.
В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК. По просьбе кыргызской стороны этим же бортом были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.
- Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
- Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК
- Куда можно обратиться казахстанцам, находящимся в Афганистане
- В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане
- МИД РК: Разные группы обращались в посольство в Кабуле, представляясь казахами
- Из Афганистана в Алматы прибыл самолет с 42 пассажирами - гражданами РК, Кыргызстана, РФ и Литвы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана