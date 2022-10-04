Сколько казахстанских детей взяли под опеку за рубеж

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане поднимается проблема отсутствия информации о состоянии здоровья, воспитания детей, переданных под опеку гражданам РК, постоянно проживающих за пределами страны, или иностранным гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно сведениям республиканского банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году за рубеж выехали 24 ребенка, переданных под опеку, а в 2022 году их количество составило 13. С момента их выезда, информация по ним опекунами не предоставлена, что лишает государство возможности обеспечивать защиту своих несовершеннолетних граждан», - говорится в опубликованном на сайте «Открытые НПА» консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защите прав ребенка».

Причиной, как заявляется в документе, является отсутствие конкретизации в законодательстве. Так, в статье 126 Кодекса о браке (супружестве) и семье предусмотрено, что опекун обязан не реже одного раза в 6 месяцев представлять органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, отчеты о состоянии здоровья подопечного и о работе по его воспитанию, а также по управлению его имуществом. При этом опекунами признаются лица, назначенные в установленном законом РК порядке для осуществления функций по опеке или попечительству.

Однако законодательство не конкретизирует принадлежность указанных лиц к стране их проживания, тем самым создает возможность невыполнения обязанности опекуна, являющего гражданином РК, постоянно проживающих за пределами страны или иностранным гражданином по представлению информации о состоянии здоровья, воспитания детей, переданных им под опеку.

Документ опубликован Министерством просвещения РК. Публичное обсуждение запланировано до 22 октября текущего года.