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    03:34, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанских боксеров выступят в финале молодежного чемпионата мира-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кельце (Польша) на финишную прямую вышел молодежный чемпионат мира по боксу — впереди финальные бои. В составе мужской сборной Казахстана за «золото» поборются четыре боксера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В составе мужской сборной Казахстана за «золото» поборются четыре боксера — Санжар Ташкенбай (49 кг), Ерболат Сабыр (56 кг), Елнур Суюнбай (60 кг) и Сабыржан Аккалыков (64 кг); у женщин в финал смогли пробиться две спортсменки — Жулдыз Шаяхметова (60 кг) и Дана Дидай (75 кг).

    У мужчин в полуфинале проиграл один казахстанец — Диас Молжигитов (75 кг), он стал бронзовым призером турнира. У женщин также с «бронзой» выступление на турнире закончили Жасмин Кизатова (69 кг), Асель Сагатова (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

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