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Сколько казахстанских боксеров поборются за «золото» молодежного чемпионата Азии

27 Августа 2021 21:40
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Сколько казахстанских боксеров поборются за «золото» молодежного чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры триумфально выступили в полуфинале чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в финал смогли выйти десять казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Абдикарим Абдигалым (57 кг), Ерасыл Ермек (60 кг), Елнур Суюнбай (63,5 кг), Абзал Серик (67 кг), Бакберген Алиаскаров (75 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг), Мади Амиров (92 кг) и Даниял Сапарбай (+92 кг).

Таким образом, в боях за золотые медали у сборной Казахстана будет максимальное представительство среди всех участников. На втором месте — Узбекистан — страну в финале представят шесть спортсменов. Тройку лучших по количеству боксеров в финальных боях замыкает Индия — пять.


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