Сколько казахстанские семьи тратят на платные услуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы казахстанских семей на платные услуги сократились за квартал и составили 110,9 тысяч тенге на домохозяйство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Во втором квартале текущего года расходы казахстанских семей на платные услуги составили в среднем 110,9 тысяч тенге на домохозяйство, минус 3,4% к первому кварталу. Это 16,4% от всех расходов домохозяйств против 17,8% в предыдущем квартале.

Наибольший объём расходов домохозяйств на платные услуги пришёлся на сегмент транспорта и связи — 37,3 тысяч тенге за второй квартал, плюс 3,8% к первому кварталу текущего года.

На коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт казахстанцы потратили в среднем 34,5 тысяч тенге на домохозяйство — сразу на 19,8% меньше, чем в предыдущем квартале. Именно в этом сегменте отмечено наибольшее сокращение расходов.

Еще 16,6 тысяч тенге ушло на образование и здравоохранение — минус 3,6% к прошлому кварталу. Услуги по пошиву одежды, ремонту и чистке одежды и обуви, а также ремонту и реставрации мебели, бытовых приборов и оборудования составили 1,7 тысяч тенге — минус 9,1% за квартал.

Зато затраты на рестораны и кафе, услуги гостиниц, а также услуги по организации досуга и культуры увеличились сразу на 40,4%, до 7,1 тысячи тенге за квартал.

В целом за 2020 год расходы на платные услуги составили 379,9 тысяч тенге в среднем на одно домохозяйство — на 16,5% меньше, чем в «докоронакризисном» 2019 году.

Практически по всем видам услуг ожидаемо наблюдалось сокращение расходов. Исключение составили расходы на услуги связи — плюс 5,7%, до 76,6 тысяч тенге.

В свою очередь расходы на коммуналку, содержание и ремонт жилья сократились на 0,5%, а на транспортные услуги — сразу на 25,3%, что вполне оправданно с учётом повсеместных «ковидных» ограничений и локдаунов.

Что касается роста цен в секторе, платные услуги вносят наименьший вклад в инфляцию. Так, цены на потребительском рынке РК во втором квартале текущего года выросли на 2,3% относительно первого квартала, и на 7,4% — относительно второго квартала годом ранее. В то же время стоимость платных услуг выросла лишь на 1,4% за квартал и на 4,9% за год.

Продовольственные товары подорожали на 3,1% за квартал и сразу на 9,9% за год, непродовольственные — на 2,3% за квартал и на 6,6% за год.

Среди платных услуг заметно подорожали услуги санаториев — сразу на 4,5% за квартал и 8,5% за год. Незначительно выросла стоимость содержания жилья (на 0,4% за квартал и 1,3% за год).