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    04:44, 28 Май 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанок выступит в финале чемпионата Азии по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши великолепно выступили в полуфинале чемпионата Азии-2021, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

    Участницами полуфиналов от женской сборной Казахстана стали девять спортсменок: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Владислава Кухта (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Марина Вольнова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Из них смогли пробиться в финал семь: Балкибекова, Кызайбай, Кухта, Волосенко, Сафронова, Шолтай и Кунгейбаева. Также за «золото» поборется Валентина Хальзова (69 кг), которая получила путевку в финал без боя, еще при жеребьевке. Таким образом, в финале Казахстан представят восемь спортсменок.

    Интересно, что, помимо Казахстана, за золотые медали ЧА-2021 поборются представительницы еще лишь двух стран — Узбекистана и Индии. Женские сборные Узбекистана и Индии в финале представят по шесть спортсменок.


    Фото: kfb.kz

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