Сколько казахстанев с «красным» статусом зафиксировало приложение «Ashyq»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов рассказал о промежуточных итогах положительной работы пилотного проекта «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за время реализации проекта, он доказал свою эффективность и в настоящий момент дает возможность предпринимателям работать, не применяя к ним жесткие ограничительные меры, а также помогает защитить посетителей от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Участникам пилотного проекта разрешается работать согласно критериям ограничения работы нижестоящей зоны эпидемиологической ситуации. К примеру, в «красной» зоне объекты бизнеса, участвующие в пилотном проекте, будут работать по критериям «желтой» зоны, в «желтой» зоне – по критериям «зеленой» зоны.

«По состоянию на 27 апреля результаты работы в рамках пилота: 402 256 пользователей приложения «ASHYQ». Здесь хотелось бы отметить, что по сравнению с результатами на 19 апреля (за 7 дней) количество пользователей увеличилось на 167 256 человек. С 12 апреля по всей республике было выявлено 849 «красных» посетителя, 419 «желтых» посетителя, это на 574 посетителей больше по сравнению с результатами на 19 апреля. За неделю (в период с 19 по 26 апреля) по городу Алматы было выявлено 40 посетителей с «желтым» и 116 посетителей с «красным» статусами», - сказал директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Только за прошлый день (26 апреля) по городу Нур-Султан было выявлено с «красным» статусом – 25 посетителей, с «желтым» статусом – 54 посетителей, по городу Алматы было выявлено с «красным» статусом – 9 посетителей, с «желтым» статусом – 8 посетителей.

По всей республике по состоянию на 26 апреля 1 658 участников. По состоянию на 26 апреля по городу Алматы – 367 участников, из них: фитнес-клубы и спортивно-оздоровительные комплексы – 126; спа-центры – 39; бассейны – 22; боулинг-центры – 5; бильярдные клубы – 12; компьютерные клубы – 47; сауны и бани– 103; объекты общественного питания – 9; кинотеатры – 5.

На стадии получения QR-кода 48 объектов. В тестовом режиме работают 11 кинотеатров и 183 объекта общественного питания. Также добровольно в проекте, без льгот участвует 2 объекта, желают подключиться 5 объектов.

«Количество предпринимателей, желающих участвовать в пилотном проекте ASHYQ, растет с каждым днем. Поступают обращения от финансовых организаций, университетов, офисов крупных компаний с просьбой рассмотреть возможность установить приложение ASHYQ на входе в их организации без предоставления льгот. Среди желающих принять участие в проекте есть такие виды деятельности, как: спортивные объекты, в том числе на открытом воздухе (марафон бега, теннис большой/настольный, тхэквондо, джиу-джитсу, каратэ, айкидо), горнолыжный курорт Шымбулак, конная езда, торговые объекты (ТРЦ, ТЦ, ТД), детские развлекательные/игровые объекты, развлекательные объекты (квест, арена виртуальной реальности, картинг и т.д.)», - сказал спикер.

Он отметил, что, по словам разработчика приложения (ТОО «Digital innovation and transformation»), на данный момент отрабатываются алгоритмы касательно тех посетителей, кто получил вакцинацию и в скором времени, возможно, будут изменения в приложении.

Он также добавил, что Палатой подготовлен запрос в адрес Комиссии по недопущению коронавирусной инфекции по городу Алматы о предоставлении данных по выявленным фактам нарушения требований участия в проекте ASHYQ, чтобы в дальнейшем исключить из проекта таких участников.