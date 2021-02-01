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    14:50, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанец тратит на сигареты в год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неполный год среднестатистический казахстанец тратит на сигареты почти 35 тысяч тенге. В среднем за 11 месяцев казахстанцы выкуривают по 73 пачки сигарет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    Сигареты с фильтром в декабре 2020 года стоили на 14,9% дороже, чем годом ранее. Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской (на 20,9% за год), Жамбылской (на 20,3%) и Алматинской (на 19,6%) областей. За месяц цены выросли незначительно — на 0,7%.

    Стоимость одной пачки сигарет на базарах и в магазинах городов страны в декабре достигла 508 тг.

    По итогам одиннадцати месяцев 2020 года спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на сигареты и папиросы местные компании обеспечили на 75,2%, против всего 30,9% годом ранее. Несмотря на уменьшение производства за этот период на 2,5%, импорт сократился сразу в 7 раз — до 5 млрд штук. Доля экспорта составила 13,4%, против 48,3% годом ранее: это 2,7 млрд сигарет и папирос.

    Потребление на внутреннем рынке составило 17,6 млрд штук — сразу на 32,9% меньше, чем годом ранее.

    За январь–ноябрь 2020 года каждый взрослый казахстанец (старше 20 лет) в среднем употребил 1,5 тыс. штук сигарет и папирос, или 4,4 штуки в день.

    Средняя цена сигарет за период с января по ноябрь 2020 года, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, составила 477 тг за пачку.

    При 20 сигаретах в пачке в среднем каждый казахстанец за этот период приобрёл 73 пачки сигарет, на которые потратил 34,8 тыс. тенге.


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