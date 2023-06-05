Сколько казахстанцев живет на приграничных территориях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 областей Казахстана граничат с территориями Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные приводятся в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенном на портале открытых НПА.

«На приграничных территориях расположено 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек. Непосредственно в приграничной полосе на расстоянии до 50 км от государственной границы расположено 1 283 приграничных СНП (сельских населенных пунктов), в которых проживает 1,7 млн человек. Из 1 283 приграничных СНП 213 являются опорными, 518 – спутниковыми, 216 – стратегическими и 336 – прочими СНП», - сообщается в документе.

Кроме того, согласно опубликованным данным, в приграничных зонах расположено 9 малых городов с населением 220,7 тыс. чел. (Жаркент, Зайсан, Сарыагаш, Шардара, Шемонаиха, Мамлютка, Булаево, Жетысай, Житикара).

Приграничные регионы Казахстана имеют разный уровень развития в сравнении с сопредельными регионами приграничных государств.

«Регионы Казахстана, граничащие с Кыргызстаном и Узбекистаном, имеют сопоставимый либо превосходящий уровень жизни в сравнении с сопредельными регионами соседних стран. Регионы Казахстана, граничащие с сопредельными регионами Российской Федерации, также имеют сопоставимый уровень жизни, либо незначительно уступают по показателям доходов населения и обеспеченности социальной инфраструктурой. При этом Казахстан вместе с Кыргызстаном и Российской Федерацией являются членами интеграционного объединения ЕАЭС. Приграничные районы Казахстана, граничащие с регионами КНР, значительно отстают от их уровня социально-экономического развития. Демографическая ситуация в таких приграничных районах характеризуется сокращением численности населения, то есть отрицательными показателями естественного прироста и миграционным оттоком», - сообщается в проекте постановления.