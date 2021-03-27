Сколько казахстанцев зарегистрировано в качестве безработных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В различных сферах экономики Казахстана в 2020 году были заняты 8,7 млн человек, или 65,9% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых 51,8% (4,5 млн человек) – мужчины, 48,2% (4,2 млн человек) – женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Численность наемных работников в 2020 г. составила 6,7 млн человек, или 76,6% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2 млн человек, или 23,4%. Из общего числа самостоятельно занятых, доля продуктивно занятых составила 90,3% (в 2019г. – 91,1%), непродуктивно занятых – 9,7% (в 2019 г. – 8,9%).

Уровень безработицы сложился в 4,9%, среди мужчин – 4,4%, среди женщин – 5,4% соответственно.

Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет сложился в – 3,8%.

Доля молодежи NEET – 7,1%.

Официально на конец 2020 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 141,8 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,5% от рабочей силы (в 2019 г. – 1,1%).