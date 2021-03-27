Сколько казахстанцев зарегистрировано в качестве безработных
Численность наемных работников в 2020 г. составила 6,7 млн человек, или 76,6% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2 млн человек, или 23,4%. Из общего числа самостоятельно занятых, доля продуктивно занятых составила 90,3% (в 2019г. – 91,1%), непродуктивно занятых – 9,7% (в 2019 г. – 8,9%).
Уровень безработицы сложился в 4,9%, среди мужчин – 4,4%, среди женщин – 5,4% соответственно.
Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет сложился в – 3,8%.
Доля молодежи NEET – 7,1%.
Официально на конец 2020 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 141,8 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 1,5% от рабочей силы (в 2019 г. – 1,1%).