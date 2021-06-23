17:34, 23 Июнь 2021 | GMT +6
Сколько казахстанцев заболели после вакцинации от КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько человек в Казахстане заболели после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня заболевших после вакцинации 1437 человек. Я бы хотела отметить, что это низкий уровень - 0,05%. Тогда как сам производитель допускает эффективность вакцины 92%, то есть восемь из 100 могут заболеть», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в СЦК.
Она привела данные по заболевшим среди вакцинированных «Спутник V», Hayat-Vax и QazVac.
«После первой дозы «Спутник V» заболели 979 человек. После QazVac - восемь и Hayat-Vax - 35 человек», - проинформировала Айжан Есмагамбетова.