Сколько казахстанцев заболели после вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько человек в Казахстане заболели после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня заболевших после вакцинации 1437 человек. Я бы хотела отметить, что это низкий уровень - 0,05%. Тогда как сам производитель допускает эффективность вакцины 92%, то есть восемь из 100 могут заболеть», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в СЦК.

Она привела данные по заболевшим среди вакцинированных «Спутник V», Hayat-Vax и QazVac.

«После первой дозы «Спутник V» заболели 979 человек. После QazVac - восемь и Hayat-Vax - 35 человек», - проинформировала Айжан Есмагамбетова.