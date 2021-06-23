РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев заболели после вакцинации от КВИ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько человек в Казахстане заболели после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня заболевших после вакцинации 1437 человек. Я бы хотела отметить, что это низкий уровень - 0,05%. Тогда как сам производитель допускает эффективность вакцины 92%, то есть восемь из 100 могут заболеть», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в СЦК.

    Она привела данные по заболевшим среди вакцинированных «Спутник V», Hayat-Vax и QazVac.

    «После первой дозы «Спутник V» заболели 979 человек. После QazVac - восемь и Hayat-Vax - 35 человек», - проинформировала Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!