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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:52, 25 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz

    23 марта 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 10 человек выздоровели.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88563, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82201.


    Теги:
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