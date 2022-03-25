Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz

23 марта 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 10 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88563, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82201.