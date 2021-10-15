Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько вакцинированных граждан заразились коронавирусом, рассказали в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 813 человек заболели после вакцинации. Из них наибольшее количество заболевших после вакцины: «Спутник V» - 18 тысяч, после QazCovid-In - 436 человек, после Sinopharm заболели 2 173 человека, после CoronaVac заболели 603 человек», - сказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

По словам Ерлана Киясова, также имеются данные по заболевшим после вакцины от Pfizer. После прививки этой вакциной коронавирусом заболели 17 человек, которые по словам главного государственного врача, получили Pfizer за рубежом.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой напомнил о подходах к ревакцинации населения от коронавируса.



