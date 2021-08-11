Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации доложил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 1-компонентом привито – 5,9 млн чел, охват подлежащего населения составил 59%, 2-компонентом привито около 4,5 млн человек с охватом 45,2% подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой по его словам, отмечается в Мангистауской области (33,1%). Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику.

«При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных, при этом доля заболевших после вакцинации составила всего 0,1%», - заключил А. Цой.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн., Европе – более 60 млн., в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн., в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.







