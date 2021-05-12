НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК рассказал о том, сколько казахстанцев являются участниками ФСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фондом продолжается работа по повышению охвата населения медицинским страхованием. На 1 апреля участниками медицинского страхования являются 84,4% населения Казахстана, это 15,9 млн человек. Вне системы ОСМС остаются еще 2,9 млн казахстанцев, что создает определенные проблемы с доступностью этой части населения к медицинским услугам пакета ОСМС», - сообщил Болат Токежанов.

По его словам, они всегда имеют право на получение медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Из числа незастрахованных, 2 млн человек являются нестабильными плательщиками. То есть за них были получены когда-либо отчисления и взносы, но они не регулярны, вследствие чего образуется задолженность и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Ведь одно или двухразовая оплата ЕСП или взноса как самостоятельного плательщика не дает право получать медицинские услуги в пакете ОСМС в течение всех 12 месяцев. Важно соблюдать регулярность платежей. Еще 922 тысячи человека ни разу не уплачивали взносы на ОСМС. Отмечу, что их численность снижается: на начало года их было в полтора раза больше – 1 428 тысяч человек», - добавил глава ФСМС Болат Токежанов.