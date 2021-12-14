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Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ

14 Декабря 2021 09:32
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Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что репродуктивное число составляет 0,89 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.

В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза (с 1265 до 399 случаев в месяц), число стационарных и амбулаторных больных в 1,7 раза (стационарных: с 6736 до 3974 случаев в месяц, амбулаторных: с 28236 до 16884 случаев).



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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Алексей Цой  
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Автор:

Серик Сабеков

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