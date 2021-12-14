Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что репродуктивное число составляет 0,89 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.

В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза (с 1265 до 399 случаев в месяц), число стационарных и амбулаторных больных в 1,7 раза (стационарных: с 6736 до 3974 случаев в месяц, амбулаторных: с 28236 до 16884 случаев).



