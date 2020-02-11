Сколько казахстанцев все еще остается в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Китая остается 352 гражданина Казахстана. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МИД отметил, что совместно с китайской, российской и узбекской сторонами 5 февраля был обеспечен вывоз из Уханя еще 8 граждан РК (5 человек авиабортом Узбекистана и 3 - авиабортом России).

В результате достигнутых договоренностей с китайской стороной рейсом авиакомпании «Эйр-Астана» 11 февраля 218 граждан РК доставлены в город Нур-Султан, еще 145 казахстанцев будут вывезены 12 февраля 2020 года.

По просьбе китайской стороны, рейсом «Эйр Астана» от 10 февраля осуществлена транспортировка 43 граждан КНР из Казахстана и первой части некоммерческого груза посольства КНР (6 тонн) и генерального консульства КНР в Алматы. Вторая часть будет вывезена рейсом от 12 февраля (10 тонн).

«На территории Китая после эвакуации 10 и 12 февраля остается 352 гражданина РК, в том числе сотрудники наших загранучреждений и члены их семей», - сказал Мухтар Тлеуберди.