Сколько казахстанцев воспользовалось налоговой амнистией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, из них 38 в электронном виде. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев, выступая на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в 2020 году оказано 22,3 млн. госуслуг, из которых 97% в электронном виде. Особенно это стало важно во время локдауна.

«Продолжает свою работу контакт-центр, за 2020 год обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков. Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности», - пояснил Марат Султангазиев.

Спикер также напомнил, что завершена налоговая амнистия по списанию пени, которой воспользовались 1,1 млн. граждан, которыми уплачена сумма основного долга в размере 15 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,1 млрд. тенге.