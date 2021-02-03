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    13:17, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев воспользовалось налоговой амнистией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, из них 38 в электронном виде. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев, выступая на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что в 2020 году оказано 22,3 млн. госуслуг, из которых 97% в электронном виде. Особенно это стало важно во время локдауна.

    «Продолжает свою работу контакт-центр, за 2020 год обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков. Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности», - пояснил Марат Султангазиев.

    Спикер также напомнил, что завершена налоговая амнистия по списанию пени, которой воспользовались 1,1 млн. граждан, которыми уплачена сумма основного долга в размере 15 млрд. тенге и списана пеня на сумму 2,1 млрд. тенге.


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