Сколько казахстанцев воспользовались программой рефинансирования ипотеки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о программе рефинансирования ипотечных займов граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках первой части программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы и обеспеченных единственным жильем.

На реализацию первой части программы выделено 130 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика устанавливается в размере не более 3% годовых.

На 1 августа текущего года в рамках первой части программы оказана помощь 28,2 тысячам заемщиков на сумму 175,7 млрд тенге. Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов проблемных заемщиков составит порядка 40 тысяч.

В целях исключения зависимости от колебаний валютных курсов и снижения долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков с 27 марта 2018 года реализуется вторая часть программы, которая предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар).

Для возмещения курсовой разницы банкам было выделено 114,4 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика, относящегося к социально уязвимым слоям населения (СУСН), устанавливается в размере 3% годовых, для иных заемщиков – 12% (если по действующему займу ставка ниже указанных значений, то ставка не подлежит увеличению).

На 1 августа на рефинансирование валютных ипотечных займов банками одобрено 9,2 тыс. заявок на сумму 83 млрд тенге, из которых рефинансировано 7,8 тыс. займов на сумму 69,6 млрд тенге. Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 31 декабря текущего года.

Как отметили в Агентстве, до конца текущего года планируется конвертировать порядка 5,8 тысяч валютных ипотечных займов, соответствующих условиям программы, и завершить работу по конвертации валютных ипотечных займов граждан.

Третья часть программы реализуется с начала текущего года и направлена на поддержку ипотечных заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках программы по категории СУСН, а также граждан, чье единственное жилище в счет исполнения обязательств по ипотечным займам перешло на баланс банков.

Банкам предоставлено право на основе анализа финансового и социального положения заемщика, относящегося к СУСН, применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки в виде уменьшения основного долга, установления льготных графиков с ежемесячным платежом от 20 000 тенге и сохранением дохода заемщика не ниже прожиточного минимума.

С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика по ставке вознаграждения 3% годовых, либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

Для компенсации расходов банков Национальным Банком выделено 44,6 млрд тенге

Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам установлен до 1 июля 2021 года.