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    17:46, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев воспользовались квотами на ЭКО через ОСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев воспользовались квотами на ЭКО через ОСМС, рассказал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Финансирование программ ЭКО фонд ведет с 2018 года. С начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», цель которой содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В этом году количество квот по проведению ЭКО возросло в 7 раз. Запланировано 7 тысяч циклов ЭКО на предварительную сумму 6,2 млрд тенге», - проинформировал глава фонда.

    По его словам, за первый квартал текущего года выполнено 526 процедур экстракорпорального оплодотворения.

    «Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, тогда провели всего лишь 59 процедур ЭКО. Мы предполагаем, что до конца года все объемы будут выполнены медицинскими организациями, соответственно, повысятся демографические показатели», - пояснил Болат Токежанов.

    Ранее он сообщил о том, сколько казахстанцев являются участниками ФСМС.


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