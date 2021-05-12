НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев воспользовались квотами на ЭКО через ОСМС, рассказал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансирование программ ЭКО фонд ведет с 2018 года. С начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», цель которой содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В этом году количество квот по проведению ЭКО возросло в 7 раз. Запланировано 7 тысяч циклов ЭКО на предварительную сумму 6,2 млрд тенге», - проинформировал глава фонда.

По его словам, за первый квартал текущего года выполнено 526 процедур экстракорпорального оплодотворения.

«Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, тогда провели всего лишь 59 процедур ЭКО. Мы предполагаем, что до конца года все объемы будут выполнены медицинскими организациями, соответственно, повысятся демографические показатели», - пояснил Болат Токежанов.

Ранее он сообщил о том, сколько казахстанцев являются участниками ФСМС.