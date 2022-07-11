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Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19
11 Июля 2022 10:52

Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 9 532 368 казахстанцев, вторым компонентом провакцинированы 9 315 917 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer провакцинированы 1 228 156 человек, вторым компонентом – 1 161 356 человек. Из них первым компонентом - 868 288 подростков, 41 242 беременные женщины, 144 959 кормящих женщин.

Вторым компонентом вакцинированы 844 050 подростков, 38 600 беременных женщин, 138 817 кормящих женщин.


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