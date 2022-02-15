Сколько казахстанцев вакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 307 509 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 884 789 человек.