Сколько казахстанцев вакцинированы от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев провакцинировались от коронавируса сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня провакцинировано первым компонентом порядка 2,8 млн наших граждан, вторым компонентом 1,7 млн», – сказал Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что в столице началось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК. «В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане», – говорилось в тексте распоряжения.

Отмечалось, что на совместном заседании палат Парламента РК будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.



