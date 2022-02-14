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Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
14 Февраля 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 13 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 299 294 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинированы 8 874 390 человек.
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