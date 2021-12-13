Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 856 816 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 290 398 человек.



