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Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
13 Декабря 2021 08:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 856 816 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Вторым компонентом провакцинировано 8 290 398 человек.
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