13:56, 15 Март 2021 | GMT +6
Сколько казахстанцев вакцинировано против коронавируса
НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали о проведении вакцинации населения. Об этом передает МИА «Казинформ».
Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 69 095 человек.Общее количество вакцинированных казахстанцев, вакцинированных втормы компонентом – 18 807 человек.
Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции