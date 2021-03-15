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    13:56, 15 Март 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев вакцинировано против коронавируса

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    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали о проведении вакцинации населения. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 69 095 человек.

    Общее количество вакцинированных казахстанцев, вакцинированных втормы компонентом – 18 807 человек.
    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация
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