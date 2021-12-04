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Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции

4 Декабря 2021 08:27
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Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

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3 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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