Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

3 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.