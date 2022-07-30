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Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
30 Июля 2022 08:53

Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 552 475 человек, вторым компонентом - 9 332 615 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом Pfizer привились 1 233 914 человек, вторым компонентом – 1 184 879 человек.

Из них первой дозой - 871 440 подростков, 41 407 беременных женщин, 145 144 кормящих женщин. Второй дозой - 853 087 подростков, 39 114 беременных женщин, 140 910 кормящих женщин.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 3107 заболевших коронавирусной инфекцией, 2012 человек выздоровели.


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