Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19 за прошедшие сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане первый компонент вакцины от коронавируса получило 88 тысяч человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня среди казахстанцев повысилась активность в вакцинации. За последние сутки первый компонент вакцины от коронавируса получили более 88 тысяч человек, а второй компонент - более 46 тысяч человек», - сказала Айнагуль Куатбаева.

Она также добавила, что по последним данным, в республике первым компонентом вакцины привилось 3 335 172 человек, вторым компонентом - 2 596 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала , почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца.

«Основываясь на последних научных данных, в связи с тем, что вероятность повторного заражения переболевших коронавирусом по истечению трех месяцев велика, были внесены изменения и опубликовано новое постановление главного санитарного врача. Согласно постановлению, переболевшим коронавирусом рекомендована вакцинация через три месяца», - пояснила Айнагуль Куатбаева.