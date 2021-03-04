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    18:18, 03 Март 2021 | GMT +6

    Сколько казахстанцев уже вакционировано от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько всего человек на сегодня вакционировано от КВИ в Казахстане сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня 22 тысячи человек вакцинрировано», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане 458 педагогов привито против КВИ в Казахстане.

    В свою очередь Ажар Гиният назвала ряд предпринятых мер, которые позволили достигнуть положительных результатов в борьбе с КВИ. Так, по поручению Президента страны, Министерством здравоохранения в рамках своей компетенции был создан дополнительный фонд инфекционных коек, обеспечено оснащение медицинским оборудованием инфекционных стационаров, создан двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий, проведены учебные вебинары по актуальным темам профилактики, диагностики и лечения КВИ, а также разработан клинический протокол и методические рекомендации диагностики и лечения КВИ. На базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организованы мобильные бригады, Call-центры, консультативные группы с участием профильных специалистов.

    «К сожалению, были безвозвратные потери среди населения. Но в целом, принятые меры дали положительный эффект и помогли в 4 раза снизить смертность от КВИ. Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%», - отметила вице-министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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