Сколько казахстанцев уже вакционировано от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько всего человек на сегодня вакционировано от КВИ в Казахстане сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 22 тысячи человек вакцинрировано», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане 458 педагогов привито против КВИ в Казахстане.

В свою очередь Ажар Гиният назвала ряд предпринятых мер, которые позволили достигнуть положительных результатов в борьбе с КВИ. Так, по поручению Президента страны, Министерством здравоохранения в рамках своей компетенции был создан дополнительный фонд инфекционных коек, обеспечено оснащение медицинским оборудованием инфекционных стационаров, создан двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий, проведены учебные вебинары по актуальным темам профилактики, диагностики и лечения КВИ, а также разработан клинический протокол и методические рекомендации диагностики и лечения КВИ. На базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организованы мобильные бригады, Call-центры, консультативные группы с участием профильных специалистов.

«К сожалению, были безвозвратные потери среди населения. Но в целом, принятые меры дали положительный эффект и помогли в 4 раза снизить смертность от КВИ. Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%», - отметила вице-министр.