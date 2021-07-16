Сколько казахстанцев уже представило декларации о доходах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев представило декларации о доходах сообщили в министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным ведомства, в рамках всеобщего декларирования на сегодняшний день декларации представили 464 тыс. физических лиц или 97% от запланированного количества.

Из общего числа представленных деклараций 99,9% - в электронном виде и 0,1% - на бумажном носителе.

В минфине напоминают, что прием деклараций в электронном виде продлится до 15 сентября. Их можно сдать на Портале электронного правительства, в Кабинете налогоплательщика, а также посредством мобильного приложения «e-Salyq Azamat».