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Сколько казахстанцев уже представило декларации о доходах

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июля 2021, 12:12
Сколько казахстанцев уже представило декларации о доходах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев представило декларации о доходах сообщили в министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным ведомства, в рамках всеобщего декларирования на сегодняшний день декларации представили 464 тыс. физических лиц или 97% от запланированного количества.

Из общего числа представленных деклараций 99,9% - в электронном виде и 0,1% - на бумажном носителе.

В минфине напоминают, что прием деклараций в электронном виде продлится до 15 сентября. Их можно сдать на Портале электронного правительства, в Кабинете налогоплательщика, а также посредством мобильного приложения «e-Salyq Azamat».


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