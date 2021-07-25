Сколько казахстанцев успело проголосовать на выборах сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18:00 представлена информация о ходе выборов сельских акимов по регионам Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Число избирателей, получивших избирательный бюллетень составляет: в Акмолинской области проголосовали 63 584, или 63,5% избирателей, Актюбинской области – 22 337, или 69,8%, Алматинской области –147 172, или 66,3%, Атырауской области – 31 460, или 71 %, Восточно-Казахстанской области – 95 063, или 85,4%, Жамбылской области – 87 827, или 84,1%, Западно – Казахстанской области – 26 782, или 69,2%, Карагандинской области – 54 851, или 67,3%, Костанайской области – 37 923, или 81%, Кызылординской области – 25 873, или 71,7%, Мангистауской области – 9080, или 64,2 %, Павлодарской области – 37 430, или 70,9%, Северо-Казахстанской области - 48 471, или 80,2 %, Туркестанской области - 185 264, или 69,9% избирателей успели получить свои бюллетени.

В целом число избирателей, включенных в списки избирателей составляет в Акмолинской области - 100 111, Актюбинской области – 32 017, Алматинской области – 221 952, Атырауской области – 44 305, Восточно-Казахстанской области – 111 328, Жамбылской области - 104 391, Западно – Казахстанской области – 38 724, Карагандинской области – 81 540, Костанайской области – 46 799, Кызылординской области – 36 071, Мангистауской области – 14 144, Павлодарской области – 52 819, Северо-Казахстанской области - 60 471, Туркестанской области - 265 146.

Отметим, что количество избирательных округов в Акмолинской области - 95, Актюбинской области – 35, Алматинской области – 71, Атырауской области – 18, Восточно-Казахстанской области – 77, Жамбылской области – 38, Западно-Казахстанской области – 31, Карагандинской области – 75, Костанайской области – 65, Кызылординской области – 40, Мангистауской области – 10, Павлодарской области – 44, Северо-Казахстанской области - 71, Туркестанской области - 60.

Тем временем число участков, закончивших голосование в Акмолинской области составляет 4, в Карагандинской - 3, а в Жамбылской области завершена работа одного участка.







