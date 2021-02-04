Сколько казахстанцев умерло от рака в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Казахстане ежегодно регистрируется около 36 тысяч новых случаев рака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан является уже 12 лет членом Всемирного союза против рака. Это делается, чтобы повысить осведомленность населения о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, сформировать ответственное отношение к своему здоровью, информировать о доступных скрининговых обследованиях. На одни скрининги выделены около 4 млрд тенге ежегодно. Многие сейчас бояться обследоваться. Потом пациенты поступают часто на запущенной стадии. У нас есть комплекс план разработанный который рассчитан на 5 лет, куда выделены более 35 млрд тенге. Это дополнительно на новые химиотаргетные и иммунопрепараты, компьютерной томографии и МРТ для пациентов с подозрением на онкозаболевания. Рак не беспокоит на начальных стадиях, поэтому эффективно ее выявить на ранней стадии, чтобы вовремя лечить. Для этого мы призываем всех казахстанцев вовремя проходить все базовые скриниги «, - рассказала председатель правления КазНИИОР, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

В Казахстане ежегодно регистрируется около 36 тысяч новых случаев рака. На учете состоят около 190 тысяч казахстанцев. Каждый год от онкозаболеваний умирает около 14 тысяч человек.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки и колоректальный рак.

«В нашей стране внедрены национальные скрининговые программы на ранее выявление рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака. Диагностика и лечение онкозаболеваний граждан Казахстана входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и полностью покрывается из средств госбюджета», - отметила главный онколог страны.

По итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 173,5 на 100 тысяч человек населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%.

По словам Диляры Кайдаровой, контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных.

«В структуре онкологической заболеваемости на первом месте стоит рак молочной железы- 13,2%, на втором - рак легкого - 10,4%, на третьем - колоректальный рак - 9,6 %. По данным электронного регистра онкологических больных показатель смертности за 2020 год составил 75,5 на 100 тысяч населения, это 14 150 случаев», - уточнила она.

В структуре смертности на первом месте рак легкого - 16,4%, на втором - рак желудка - 11,5%, на третьем- колоректальный рак - 10,7% и рак молочной железы - 7,8%.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий за 2020 год составила 25,5% в общей структуре новых случаев ЗН. Пятилетняя выживаемость по итогам 2020 года составила 54,0 % (2019 года – 52,5%).

Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями- АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологический центр» (ННОЦ), в регионах 15 онкологическими диспансерами и центрами, 5 онкологическими отделениями и 452 онкологическим кабинетом.