Сколько казахстанцев стоит на миграционном учете в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На миграционный учет в России поставлены более 110 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге, отвечая вопросы журналистов, официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал недавнюю просьбу Посольства РК в России встать на консульский учет наших граждан.

«Хочу уточнить, что это сообщение было не от МИД, а от нашего Посольства в Москве. Это обычный рабочий процесс, когда что-то происходит в стране пребывания, то наши дипломатические учреждения начинают искать наших граждан и ставить на консульский учет. По данным МВД России, за первый квартал текущего года нами на миграционный учет в России поставлено более 110 тысяч наших граждан. Из них около 60 тысяч - это студенты. Тем более сейчас летний период может кто-то выехал, а может кто-то остался. Поэтому вести реальный учет - сколько наших граждан находится на территории России очень сложно», - сказал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией, возникшей в России, были студенты, которые хотели вернуться в страну

«За последние 2-3 дня было много вопросов касательно эвакуации наших граждан. Хочу отметить, что граница между двумя странами открыта. Авиасообщение тоже в порядке, поезда и транспорт курсируют. Поэтому у каждого своя воля. Это не тот случай, когда мы эвакуируем наших граждан», - подчеркнул Айбек Смадияров.