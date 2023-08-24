Сколько казахстанцев стало получать повышенную пенсию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помимо ежегодной индексации базовой пенсии на уровень инфляции и солидарной – с опережением уровня инфляции на 2% в этом году в рамках реализации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана, за счет изменения параметров назначения пенсионных выплат дополнительно выросли пенсии у более чем 1,4 млн человек. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуМинистерства труда и социальной защиты населения РК.



Как сообщалось ранее, в рамках реализации поручений Главы государства предусмотрено следующее.

Во-первых, в период с 2023 по 2027 годы будет произведено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

В начале этого года минимальный размер базовой пенсии повышен с 54% до 60%. Данное повышение, в первую очередь, направлено на получателей минимальной пенсии. Для них рост базовой пенсии составил 21%.

В течении пяти лет размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 50% и коснется всех пенсионеров Казахстана (на сегодня 2,3 млн человек).

При этом размер базовой пенсии также будет ежегодно повышаться в связи с изменением размера прожиточного минимума на уровень инфляции.

Во-вторых, с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, повышена величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Как известно, пенсия является замещением ранее утраченного дохода. При назначении солидарной пенсии во внимание принимается только два показателя: трудовой стаж на 1 января 1998 года и среднемесячный доход в предпенсионный период, то есть чем выше эти показатели, тем выше размер пенсии.

Если в прошлом году максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсий по возрасту, составлял 46 МРП или 146 тысяч тенге, то теперь при повышении его до 55 МРП он составляет около 190 тысяч тенге, что на прямую отразилось на размере пенсии.

Иизменение коснулось как новых, так и состоявшихся пенсионеров.

Повышение максимального дохода, принимаемого при расчете пенсии, увеличило размеры назначаемых солидарных пенсий и обеспечило сопоставимость в размерах пенсий и зарплаты в предпенсионный период.

При этом следует отметить, что размеры назначенных солидарных пенсий ежегодно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%.

Эти меры предусмотрены в Социальном кодексе РК и позволят повысить эффективность пенсионной системы и обеспечить граждан адекватными размерами пенсий.