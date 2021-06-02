НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев состоит в очереди на жилье, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в очередности в акиматах 562 тыс. граждан. Из них для 185 тыс. очередников, имеющих доход ниже 1 прожиточного минимум на члена семьи», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что для решения вопроса внедряется механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде с привлечением частных инвестиций в строительство арендного жилья.

«В основном это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей инвалидов и другие социально-уязвимые слои населения», - добавил Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что арендная плата будет субсидироваться за счет государственных средств в размере – 31-месячного расчетного показателя городов Нур-Султан и Алматы (90 427 тенге), 21-месячного расчетного показателя (61 257 тенге) – иных регионов и 15-месячного расчетного показателя (43 755 тенге) для сельской местности.

Остальные 377 тысяч очередников с доходами выше 1 прожиточного минимума будут обеспечиваться кредитным жильем и льготными займами через Отбасы банк.

«Это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие очередники», - уточнил министр.