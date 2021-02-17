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Сколько казахстанцев смогут передать пенсионные накопления в управление частным компаниям

Автор:  
Данияр Дауталиев
17 Февраля 2021, 17:30
Сколько казахстанцев смогут передать пенсионные накопления в управление частным компаниям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 800 тысяч казахстанцев могут воспользоваться своим правом на передачу части в ЕНПФ пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 февраля 2021 года 829 368 лиц, имеющих пенсионные накопления, могут воспользоваться правом на передачу части в ЕНПФ пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим компаниям.

«Ожидается, что предоставление права передачи пенсионных накоплений в частное управление повысит заинтересованность вкладчиков ЕНПФ в управлении своими сбережениями, будет стимулировать институциональный спрос на ценные бумаги казахстанских эмитентов и иметь положительный эффект на экономику в целом», - отметили в агентстве.


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