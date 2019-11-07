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вчера 16:50
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Сколько казахстанцев скрывается от правосудия в Украине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев скрывается от правосудия в Украине, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня с Украиной в области уголовного преследования налажены доверительные взаимоотношения. К примеру, за последние 3 года Украина нам выдала 6 преступников. В настоящее время в Украине установлено 6 скрывающихся лиц. Проводится работа по их возврату в Казахстан», - сказал Марат Ахметжанов, представляя законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции» на пленарном заседании Сената Парламента РК.
Заместитель Генпрокурора пояснил, что договор путем утверждения на таком высоком уровне будет свидетельствовать о решимости сторон на более глубокое продолжение взаимоотношений.
«Если говорить о договоре, то он регламентирует вопросы выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. По договору выдача осуществляется, если за совершение преступления в обеих странах предусмотрено лишение свободы не менее 1 года», - уточнил Марат Ахметжанов.
По его словам, в договоре также предусмотрены основания для отказа к выдаче.
«Если деяние, рассматриваемое в одной стороне как преступление, а в другой стороне таковым не является, или истекли сроки давности, запрашиваемое деяние является воинским преступлением, выдача может причинить ущерб суверенитету и национальной безопасности, может противоречить законодательству или международным обязательствам Казахстана», - отметил Марат Ахметжанов.
Отметим, что на сегодня вопросы сотрудничества в области экстрадиции между двумя странами регламентируются Минской конвенцией, которая не запрещает заключать такие договоры.
«Кроме того, с 2014 года Украина постепенно выходит из СНГ, поэтому возникла необходимость заключения такого договора. Аналогичные двусторонние договоры имеются с 21 страной. В ближайшее время планируем подписать аналогичные договоры с Малайзией, Грецией и Кипром», - резюмировал Марат Ахметжанов.
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