Сколько казахстанцев работает в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал о перемещении рабочей силы Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные евразийской комиссии по 2021 году показывают, что 70 тысяч наших граждан работают в Российской Федерации, и около 20 тысяч граждан России работают у нас. Это безбарьерное перемещение рабочей силы», - сказал он в ходе круглого стола в Сенате Парламента РК.

По словам вице-министра, никаких ограничительных мер в связи со сложной геополитической ситуацией на рынке труда в рамках Евразийского экономического союза не предпринимаются. При этом казахстанская сторона будет проводить мониторинг и принимать меры для повышения казахстанского содержания в кадрах.

«Мы будем делать акцент на повышение конкурентоспособности наших граждан. У нас, на сегодня, к сожалению, в плане трудоспособности нашей рабочей силы есть ряд вопросов. Только 40% выпускников работают по специальности. 70 тысяч выпускников у нас остаются нетрудоустроенными. 23% молодежи с высшим образованием работают на низкоквалифицированной работе. 17% занятых вообще не имеют никакого образования. Эти данные показывают, над чем нам надо работать. В основе трудовой политики акцент будет сделан на повышение навыков наших трудоспособных граждан, на обеспечение и содействие в трудоустройстве. В комплексе все эти меры обозначены в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Помимо этого, сейчас разрабатывается программа по повышению доходов граждан нашей страны. В рамках этих программных документов усилия будут направлены на обеспечение создания 2 млн рабочих мест в наших отраслях экономики», - добавил А. Сарбасов.