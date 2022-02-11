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Сколько казахстанцев проживает в Германии

11 Февраля 2022 15:10
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Сколько казахстанцев проживает в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе брифинга по итогам казахстанско-германских политических консультаций заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко рассказал о том, сколько казахстанцев проживает в Германии и сколько немцев живет в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстанско-германские отношения отличаются не только частотой политических контактов и масштабами торгово-инвестиционного взаимодействия, но и потенциалом немаловажного человеческого измерения. Наша республика стала второй родиной для тысяч немцев, начавших прибывать в наш край еще в начале ХХ века, а после трагической сталинской депортации немцев Поволжья их число выросло до одного миллиона. Мы всегда с большим уважением относились и будем относиться к трудолюбию и добрососедству наших немецких соотечественников, ставших неотъемлемой частью единого народа Казахстана. Сегодня в Казахстане живет около 200 тысяч казахстанцев немецкой национальности, в то время как в Германии проживает около млн казахстанских немцев, как они себя называют. Один процент населения и в Казахстане, и в Германии представляет живой мост между нашими странами», - отметил заместитель министра иностранных дел РК.

Роман Василенко добавил, что Казахстан высоко ценит вклад в строительство экономических основ и культурное многообразие нашей страны.

«В сентябре прошлого года в Нур-Султане был открыт Казахстанско-немецкий центр, основной задачей которого является консолидация и всесторонняя поддержка немецкого этноса в Казахстане, а также дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и ФРГ. Хотел бы поблагодарить наших немецких друзей, коллег и партнеров за плодотворное сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании, и еще раз поздравить с 30-летием дипломатических отношений», - обратился Роман Василенко.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Германия   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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