Сколько казахстанцев провакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 551 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 127 841 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявлены 12 заболевших коронавирусом.

В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 24.03.2022 г. в разрезе регионов представлена ниже:











