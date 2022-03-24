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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 24 Март 2022 | GMT +6

    Сколько казахстанцев провакцинировались от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 551 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 127 841 человек.

    Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявлены 12 заболевших коронавирусом.

    В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 24.03.2022 г. в разрезе регионов представлена ниже:





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана
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