08:16, 24 Март 2022 | GMT +6
Сколько казахстанцев провакцинировались от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 551 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 127 841 человек.
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявлены 12 заболевших коронавирусом.
В Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.