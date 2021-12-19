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Сколько казахстанцев прошли вакцинацию от коронавируса

19 Декабря 2021 08:27
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Сколько казахстанцев прошли вакцинацию от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальные данные о вакцинации населения опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

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«18 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 896 942 человека, 2-м компонентом - 8 359 534 человека», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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