Сколько казахстанцев прошли вакцинацию от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальные данные о вакцинации населения опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«18 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 896 942 человека, 2-м компонентом - 8 359 534 человека», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .